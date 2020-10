Onko Trump todella kokenut ihmeparantumisen? Nopea koronasta toipuminen pelaisi presidentin pussiin: "Hän sairastui kaikkien amerikkalaisten puolesta"

Onko korona voitettu?

– Tämähän on draaman kaari, jota Trump on ollut rakentamassa. Hän sairastui kaikkien amerikkalaisten puolesta ja hän omassa ruumiissaan on ratkonnut ja voittanut tämän ongelman. Se, tuleeko tämä onnistumaan, ei ole yksinään Trumpin käsissä, mutta tämä narratiivi on se, jota hän on rakentanut, Ruotsila kommentoi.