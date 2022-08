Onko tässä sähköautoilijan unelmamaa? Kirkkaasti eniten latausasemia Euroopassa

Euroopassa erottuu vankka kahden kärki, kun ynnätään sähköautojen latausasemien lukumääriä eri maissa. Hollannissa on 90 000 pistettä ja Saksassa 60 000. Tämä on puolet koko Euroopan latausasemista.

Hollannin ja Saksan pinta-alan on noin 10 prosenttia EU:n koko pinta-alasta. Toinen puolisko latausasemista jakautuu siis 90 prosentin alueelle.

Kahden kärkimaan jälkeen kolmanneksi eniten latauspisteitä on Ranskassa, yhteensä 37 000. Seuraavina tulevat Ruotsi 25 000 pisteellä ja Italia 23 500 pisteellä.

Kyproksella vain 57 latauspaikkaa

Erot eri maiden kesken ovat valtavat. Hollannissa on latausasemia 1 600-kertaisesti Kyprokseen verrattuna. Kyproksella on vain 57 latauspaikkaa. Maltalla on 98 pistettä.