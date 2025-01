Onko tässä Pelicansin uusi päävalmentaja?

Kuka on Pelicansin päävalmentaja nyt, kun Juhamatti Yli-Junnila ei jatka tehtävässä – ottaako päävastuun apuvalmentaja Jussi Taipale? MTV Urheilu tavoitti miehen.

Jääkiekon SM-liigassa pelaava Pelicans tiedotti tänään maanantaina, että se on palauttamassa päävalmentajana toimineen Yli-Junnilan työnkuvan takaisin valmentajaksi.

– Yli-Junnila jatkaa yhtiön palveluksessa valmentajana, jolla tulee olemaan projektiluontoisia työtehtäviä sopimuskausien 2024–2025 ja 2025–2026 ajan, jollei toisin sovita, lahtelaisseura kirjoitti.

Yli-Junnila on kuitenkin alustavasti torjunut "tämän sopimuksen mukaisen uudelleensijoituksen", Pelicans selvitti.

– Lahden Pelicansin penkin takana tässä tilanteessa tullaan näkemään Jussi Taipale, Tony Virta ja Toni Pasuri, seura setvi.

Kukin tästä kolmikosta kuuluu Pelicansin nykyiseen valmennusryhmään. Taipale ja Virta ovat apuvalmentajia, Pasuri maalivahtiluotsi.

Olisi pääteltävissä, että päävalmentajan tehtävän ottaisi siis tällä hetkellä vastaan Taipale tai Virta. Taipale oli tiedotteessa ensin mainittuna.

Marraskuun alussa Yli-Junnila oli sivussa yhdestä ottelusta perheenlisäyksen johdosta, ja tuolloin KooKoota vastaan virkaa toimittavana päävalmentajana toimi juuri Taipale.

"Samalla lailla meille on asiaa käyty läpi"

Jussi Taipale seisomassa Juhamatti Yli-Junnilan takana.Tomi Natri /All Over Press

Juhamatti Yli-Junnila siirrettiin sivuun Pelicansin päävalmentajan tehtävästä. Jussi Taipale, oletko sinä tällä hetkellä päävalmentajana? Sitä ei tiedotteessa kerrottu, mutta olet ensimmäisenä valmentajatriosta mainittuna.

– Okei, no en tässä vaiheessa voi oikein lähteä uutista kommentoimaan sen tarkemmin. Se on melkein seuran tehtävä ainakin vielä tässä vaiheessa, Taipale sanoi.

Mitä sinulle on viestitty tässä asiassa?

– Siinähän se. Mitä siinä tiedotteessakin sanotaan, samalla lailla meille on asiaa käyty läpi.

Onko sinulla tieto siitä, kuka tällä hetkellä päävalmentaja on, mutta et vain pysty sitä sanomaan?

– (Nauraa.) Ymmärrät tai et, mutta minä en valitettavasti voi kommentoida sinulle tämän enempää tässä hetkessä tätä asiaa. Se on seurajohto, joka tällä hetkellä antaa asiasta lausunnot, kunnes toisin kerrotaan.

Tiedotteessa oli, että seurajohto ei tällä hetkellä kommentoi, ellei tilanteeseen tule muutoksia. Olemme yrittäneet seurajohtoa tavoittaakin, mutta emme ole saaneet kiinni.

– Minä ymmärrän tietysti, että tietoa halutaan, mutta minä en valitettavasti voi sitä tässä hetkessä antaa enempää.

Taipale ja Virta

Jussi Taipale kuvassa Tapparan alle 20-vuotiaiden SM-sarjajoukkueen peräsimessä marraskuussa 2023.Elmeri Elo / All Over Press

Taipale, 36, toimii ensimmäistä kauttaan valmentajana SM-liigassa. Hän luotsasi aiemmin Tapparan junioreita alle 16-vuotiaiden, alle 18-vuotiaiden ja alle 20-vuotiaiden SM-sarjajoukkueissa.

Taipale ehti saavuttaa Tapparan U20-joukkueen peräsimessä SM-kultaa ja -pronssia, ja hänet palkittiin mestaruuskaudellaan 2022–23 sarjan vuoden valmentajana. U18-joukkueen Taipale oli luotsannut aiemmin SM-hopealle.

Tony Virta, 52, on niin ikään ensimmäistä kauttaan Pelicansissa. Virralla on enemmän kokemusta miesten valmennuksesta kovalta tasolta: mies on toiminut aiemmin apuluotsina muun muassa KHL:ssä Helsingin Jokereissa ja Slovan Bratislavassa ja SM-liigassa viime kauden ajan Hämeenlinnan Pallokerhossa.

Pelicansin kausi on sujunut odotuksiin nähden surkeasti. Sen takana SM-liigassa ovat tällä hetkellä vain HPK ja Jukurit. Aiemmin Pelicansin apuvalmentajana toiminut Yli-Junnila, 43, toimi seuran päävalmentajana ensimmäistä kauttaan.