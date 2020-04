Onko Suomessa edessä oikeudenkäyntien hyökyaalto? Moni vuokranantaja ei ole tullut vastaan poikkeusoloissa

Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n mukaan 40 prosenttia vuokranantajista ei ole vielä alentanut tai poistanut vuokria koronakriisin ajalta. Joukossa on useita kauppakeskuksia sekä kuntia.

– Useat isot kauppakeskukset ovat lähettäneet jäsenyrityksillemme tylyjä viestejä siitä, etteivät ne tingi piiruakaan omista tuottotavoitteistaan. Tämä on todella lyhytnäköistä ajattelua, sanoo MaRan toimitusjohtaja Timo Lappi tiedotteessa.

Hänen mukaansa Mara on ryhtynyt keräämään jäsenyrityksiään kokoon kauppakeskuksissa, jotka eivät ole suostuneet tinkimään vuokrista.

– Tilanne on niin poikkeuksellinen, että olemme varmoja siitä, että tuomioistuimet tulevat alentamaan vuokria lainsäädännössä olevien sovittelusäännösten perusteella, hän jatkaa.

MaRan tuoreen jäsenkyselyn mukaan 32 prosenttia vuokranantajista on poistanut vuokranmaksuvelvollisuuden koronakriisin ajalta ja 28 prosenttia on alentanut vuokria. Vuokranantajista 40 prosenttia ei ole poistanut eikä alentanut vuokria.

Useiden matkailu- ja ravintola-alan yritysten toiminta on koronakriisiin liittyvien rajoitustoimien johdosta käytännössä loppunut. Take away -myynti auttaa vain pientä osaa ravintoloista.