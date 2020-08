Onko se polkupyörä? Onko se sähkömopo? Poliisi ei tiedä, mutta ylinopeutta se ajoi silti: "Ei tiedä hyvää liikenneturvallisuudelle"

Ylikomisario Dennis Pasterstein kertoo, että kuvien perusteella on vaikea sanoa, mistä ajoneuvosta lopulta on kyse. Teoriassa se saattaa olla erittäin rivakkaa vauhtia kameran kohdalle osunut polkupyörä, mutta epäilyjä on myös siitä, josko kyse on jopa laittomasti viritellystä sähköllä kulkevasta moposta.