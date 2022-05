Naistenpyörästä oli tuunattu 50-kuutioinen "moottoripyörä": Oulun poliisi narautti lapsen laittoman menopelin kyydistä

Keskiviikkona julkaistussa poliisin tviitissä on kuva punaisesta Tunturi-merkkisestä Daami-mallin läpiastuttavasta naisten polkupyörästä.

Huomio kiinnittyy kuitenkin nopeasti pyörän ylimääräiseen varustukseen. Esimerkiksi polkupyörän takatelineelle on asennettu polttoainetankki.

Tviitin kuvassa runkoon, noin kuljettajan jalkojen kohdille, on sijoitettu poliisin mukaan 50-kuutioinen moottori.

Tapauksesta ei poliisin mukaan koidu kuljettajalle rikosseuraamusta, sillä hän on tapaushetkellä ollut alle 15-vuotias.

Helposti tilattava apumoottorisarja

" Muunna ihan tavallinen polkupyörä moottorikäyttöiseksi tieliikenteeseen soveltumattomaksi "härveliksi" tällä 50cc apumoottorisarjalla. Täydellisessä sarjassa on mukana kaikki tarvittavat osat", tuotekuvauksessa kerrotaan.

– Yli 25 km/h moottorin avustuksella kulkevat sähköavusteiset tai moottorilla varustetun polkupyörät eivät ole tieliikennekelpoisia polkupyöriä. Ne on rekisteröitävä mopoiksi, jos se on laitteen ominaisuuksien osalta mahdollista. Käytännössä tämä edellyttää sitä, että laite on tyyppihyväksytty mopoksi, Traficomin verkkosivuilla kerrotaan.