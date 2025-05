Onko Putinilla ässä hihassa? Näin tulitauko auttaisi Venäjää

Länsimaiden pakotteet eivät ole vaikuttaneet Venäjään toivotulla tavalla. Mikä on Venäjän sotakassan tilanne, ehtyvätkö loputtomilta tuntuvat rahavirrat?

Yhdysvallat ja Ukraina pääsivät mineraalisopimukseen, mikä oli iso pettymys Venäjälle. Lisäksi Yhdysvallat on valmis vahvistamaan Ukrainan ilmapuolustusta Patriot-ilmatorjuntajärjestelmän avulla.

– Mineraalisopimus on sillä lailla hyvä asia Ukrainalle, että myös sopimuksen sanamuodot viittaavat siihen, että Yhdysvallat on kuunnellut Ukrainaa sotaan liittyvissä asioissa. Sopimuksessa esimerkiksi käytetään sananmuotoa ”Venäjän täysimittainen hyökkäys”, sanoi entinen Moskovan-suurlähettiläs Hannu Himanen.

– Venäjä ei varmasti ole tähän mineraalisopimukseen tyytyväinen, kommentoi Suomen Pankin vanhempi ekonomisti Heli Simola.

Öljyn hinnan lasku kurittaa

Venäjän talous on tähän mennessä kestänyt länsimaiden pakotteet yllättävän hyvin ja Venäjän sotakassa on ollut tuottoisa.

Viime viikkojen tapahtumat, kuten Yhdysvaltojen asettamien tullien aiheuttama maailmantalouden epävarmuus ja öljyn hinnan raju lasku, ovat kuitenkin heikentäneet Venäjän talouden näkymiä.

– Venäjällä edelleen noin 30 prosenttia budjetin tuloista on peräisin öljystä. Nyt, kun öljyn hinta on laskenut huomattavasti, se tarkoittaa, että Venäjän tulot vähenevät ja budjettialijäämä kasvaa, Heli Simola sanoi.

Hannu Himasen mukaan myös Venäjän sotakassa on hupenemassa ja mitä pidempään sota jatkuu, sitä todennäköisemmin sotatalous jossain vaiheessa ehtyy.

Toisaalta Venäjän toiminta tähän saakka on osoittanut, että sen sotatalous toimii yllättävän tehokkaasti, huomattavan erilaisilla periaatteilla kuin lännessä.

– Se on ennen kaikkea komentotalous, jossa kansalaisten näkemyksillä ei juuri ole merkitystä. Propaganda pitää huolen siitä, että Venäjän kansa on tyytyväinen. Sitä paitsi sotatalous on monella tapaa kohentanut kansalaisten tilannetta ja hyvinvointia, kun tulotaso ja palkat ovat nousseet, Himanen kommentoi.

Tulitauko auttaisi Venäjää

Venäjän presidentti Vladimir Putin on esittänyt tulitaukoa ajalle 8–11. toukokuuta. Ukraina ei tosin ole tulitaukoon suostunut.

Venäjä juhlii perinteisesti 9. toukokuuta voitonpäivää eli toisessa maailmasodassa natsi-Saksasta saatua voittoa. Tänä vuonna voitosta tulee kuluneeksi tasan 80 vuotta eli kyseessä on tavallista suurempi juhlavuosi ja ohjelmaa on venäläismedian mukaan luvassa koko viikon aikana eri puolilla Venäjää.

Lue myös: Putin julisti uuden tulitauon

Tarkoittaako tulitauko Venäjän halua rauhaan?

– Putin ei mielestäni ole halukas rauhaan. Kyllä tämä voitonpäivän tulitauko, jonka Putin on julistanut, on puhtaasti propagandistinen veto. Venäjän kanta on entisellään, eikä ole mitään syytä olettaa, että Venäjä haluaisi todellista tulitaukoa, puhumattakaan rauhasta, Himanen kertoi.

Heli Simolan mukaan, jos tulitauko todella toteutuisi, se voisi helpottaa paineita, joita Venäjän talouteen tällä hetkellä kohdistuu.

– Viime aikoina Venäjän talous on alkanut hidastua, ja vaikka menoja lisätäänkin, tuotantoa ei saada samalla tavalla aikaiseksi. Taloudessa alkaa olla paljon rajoitteita, koska työvoimasta on pulaa ja tuotantokapasiteetti alkaa loppua, Simola sanoi.

Jos sotatoimet loppuisivat, Venäjän ei Simolan mielestä tarvitsisi välttämättä lisätä niin voimakkaasti menoja. Väliaikainenkin tulitauko voisi antaa Venäjälle mahdollisuuden kerätä uudestaan puskureita sodan jatkamiseksi.