New York Times: Ukrainaan lähetetään Patriot-ilmapuolustusjärjestelmä

Yhdysvallat aikoo vahvistaa Ukrainan ilmapuolustusta, kertoo yhdysvaltalainen New York Times -lehti lähteisiinsä nojaten.

Lehden mukaan neljä nykyistä ja entistä yhdysvaltalaista virkamiestä on kertonut sille viime päivinä, että suunnitelmissa on lähettää Ukrainaan tällä hetkellä Israelissa sijaitseva Patriot-ilmapuolustusjärjestelmä. Lähteiden mukaan ilmapuolustusjärjestelmä lähetetään Ukrainaan sen kunnostamisen jälkeen.

Päätöksestä ei lehden mukaan ole kerrottu aiemmin julkisuudessa.

Ukrainan länsiliittolaiset keskustelevat lisäksi nyt siitä, voisiko Ukrainalle toimittaa ilmapuolustusjärjestelmän myös Saksasta tai Kreikasta, New York Times kirjoittaa.

Keskustelujen arkaluonteisuuden vuoksi nimettömänä puhuneet viranomaiset kieltäytyivät kertomasta, mitkä ovat presidentti Donald Trumpin näkemykset päätöksestä.

Trumpin vai Bidenin siunaus?

Lehden mukaan on epäselvää, oliko päätös Patriot-järjestelmän antamisesta Ukrainalle tehty jo Trumpin edeltäjän, presidentti Joe Bidenin kaudella vai Trumpin virkaanastujaisten jälkeen.

Valkoisen talon kansallinen turvallisuusneuvosto ei anna yksityiskohtia puolustusjärjestelmän vahvuudesta ja sijoittelusta, sanoo neuvoston tiedottaja James Hewitt New York Timesin mukaan.

– Presidentti Trumpin kanta on ollut selvä: hän haluaa Ukrainan sodan päättyvän ja tappamisen loppuvan, Hewitt sanoo lehden mukaan.

Puolustusministeriö sanoo lausunnossaan, että se "jatkaa varusteiden toimittamista Ukrainalle aiemmin valtuutetuista paketeista" viitaten olemassa oleviin varastoihin sekä uusiin hankintoihin.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on antanut ymmärtää Trumpin lämmenneen Ukrainan kannalle viime aikoina. Hän on sanonut, että paavi Franciscuksen hautajaisten yhteyteen järjestynyt tapaaminen Trumpin kanssa on ollut heidän paras keskustelunsa tähän asti.

Zelenskyi on useasti vedonnut liittolaismaiden johtajiin, jotta Ukrainaan saataisiin lisää ilmatorjuntakalustoa ja erityisesti tehokkaita yhdysvaltalaisvalmisteisia Patriot-järjestelmiä. Venäjä on viime aikoina kiihdyttänyt erityisesti siviileihin kohdistuneita iskuja Ukrainaan.