Onko mitään järkeä juosta 12 tuntia putkeen keskellä yötä? "Siihen en ole keksinyt vastausta", tokaisi Kaija ja lähti lähes sadan kilometrin lenkille – ultrajuoksun suosio yltyy

Hattunen on kokenut ultrajuoksija. Takana oli ennen Joensuun yöjuoksua kolme 12 tunnin kisaa. Tulos on parantunut joka kerta noin 10 kilometrillä. Hattunen on juossut kaksi kertaa myös 24 tunnin kisan, jossa ennätys on noin 140 kilometriä.