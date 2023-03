Ostitko näitä hiusasusteita? Käyttö tulee lopettaa välittömästi

Takaisin vedetään Lucky Look -hiuspanta (tuote 1-KUU-0253 / Po No. 254076, EAN-koodi on 6419773842610). Yrityksen tiedotteen mukaan tuotteen käyttö tulee lopettaa välittömästi, sillä sen lyijypitoisuudet ylittivät REACH-asetuksen XVII:n sallimat rajat. Lyijyä sisältävien korujen käyttö voi aiheuttaa riskejä ihmisen terveydelle ja ympäristölle.

Toinen takaisinvedettävä tuote on Lucky Look -hiuskoriste (tuote 1-KUU-0475 / Po No. 253949,EAN-koodi on 6419773866937). Tämän tuotteen kohdalla kadmiumpitoisuudet ylittivät sallitut rajat. Myös kadmiumia sisältävien korujen käyttö voi aiheuttaa riskejä ihmisen terveydelle sekä ympäristölle. Tämänkin tuotteen käyttö tulee välittömästi lopettaa.