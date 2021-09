Onko hoitoalan rekrysopimuksissa kyse palkkakartellista? Tehy-pomo: "En lähtisi saivartelemaan sanoilla" – Tehy antoi Helsingille määräajan purkaa järjestely

Työoikeuden emeritusprofessori Seppo Koskisen mukaan kartelli on julkisuudessa olevien tietojen perusteella tässä yhteydessä väärä termi.

Tehyn toiminnanjohtaja Else-Mai Kirvesniemen mukaan kyseessä on työntekijöiden perusoikeuksia rajoittava järjestely, joka johtaa palkkojen jämähtämiseen.

– Meidän mielestämme tämä on kartellinomaista toimintaa, ja siksi tästä on käytetty termiä palkkakartelli. En kuitenkaan itse lähtisi saivartelemaan sanoilla.

Kirvesniemen mukaan nyt olennaisinta on purkaa rekrysopimuksia kieltävä järjestely. Hänen mukaansa työsopimusten solmimista kieltävä toiminta on aiemmin ajateltua laajempaa ja sitä on ollut jo pidemmän aikaa.