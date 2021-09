Näin terveysyritykset vastaavat Tehyn rajuun syytökseen hoitoalan palkkakartellista: "Oudoksumme tällaista toimintatapaa vahvasti"

– Helsingin kaupunki on tehnyt diilin Terveystalon, Pihlajalinnan ja Mehiläisen kanssa siitä, että nämä kolme yritystä eivät palkkaa Helsingin kaupungilta lainkaan työntekijöitä. Tämähän on sen verran laitonta touhua, että me toki viemme tämän luonnollisesti eteenpäin, Rytkönen totesi haastattelussa.