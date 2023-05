Onko Floridan suositusta kuvernööristä Trumpin haastajaksi? – "En tiedä pystyykö hän voittamaan"

Puolueen kärkiehdokas on yhä entinen presidentti Donald Trump, joka johtaa kannatuskyselyissä.

Lähes 70 prosenttia Keski-Floridan Sumter-piirikunnan asukkaista äänesti Trumpia viime vaaleissa. Nyt osan mieli on muuttumassa.

– Moni on muuttanut Floridaan hänen (DeSantisin) politiikan vuoksi. Hän on kieltänyt kirjoja, jotka opettavat vaihtoehtoista elämäntyyliä, DeSantisin kannattaja Nick Scotto kertoo kotonaan MTV Uutisille.

– En usko, että Trumpilla on mahdollisuuksia. Esivaaleissa aion äänestää DeSantisia, koska haluan republikaanin valituksi (Valkoiseen taloon). DeSantisilla on ehdottomasti paremmat mahdollisuudet voittoon, jos hän vain voittaa esivaalit. Rakastan yhä Donald Trumpia, mutta häntä vastaan hyökätään joka puolelta ja uskon, että se vain jatkuu, Scotto lisää.

– Olen demokraatti, en republikaani, mutta aion äänestää Ron DeSantisia. Uskon, että hänellä on hyvät mahdollisuudet ja hän on mies, jonka kansakuntamme tarvitsee. Hänellä on oikeanlainen tausta ja nuoruutta, Pamela Nedzinski kertoo.