Maailmalla peruttiin jouluviikonlopun aikana yli 8  000 lentoa muun muassa synkistyneen koronatilanteen vuoksi

Lentoja on peruttu muun muassa omikronmuunnoksen pahentaman koronatilanteen vuoksi. Lentoyhtiöiden on ollut vaikea saada lennoille henkilökuntaa sairastumisten ja korona-altistuksia seuranneiden karanteenien vuoksi.

Yli 60 risteilyalusta tarkkailussa

Yhdysvaltalaisviranomaiset ovat kertoneet tarkkailevansa kymmeniä risteilyaluksia, joilla on havaittu koronatartuntoja. Yhdysvaltalaislehti Washington Postin mukaan joiltain aluksilta on evätty pääsy satamaan Karibialla.

Yli 60 aluksella havaittujen koronatartuntojen määrä on noussut niin korkeaksi, että Yhdysvaltain tautikeskus CDC on ottanut alukset joko seurantaan tai aloittanut niistä tutkinnan.

Esimerkiksi risteily-yhtiö Royal Caribbeanin Odyssey of the Seas -aluksella on kerrottu viime viikolla kymmenistä tartunnoista. Carnivalin Freedom-alus puolestaan käännytettiin Washington Postin mukaan Alankomaille kuuluvan Bonairen saaren satamasta. Carnival Freedom saapui Miamiin sunnuntaiaamuna, jossa kaikki aluksen vieraat pääsivät poistumaan.