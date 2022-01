Omikron ryöpsäytti Varsinais-Suomen koronatilanteen: "Leviämisnopeus on hämmästyttävä"

Varsinais-Suomen koronavirustilanne on heikentynyt voimakkaasti kuluneiden päivien aikana. Turun yliopistollisen keskussairaalan (Tyks) mikrobiologian laboratoriossa on tutkittu vuorokaudessa keskimäärin yli 1 200 koronatestinäytettä, joista positiivisia on ollut nyt noin 29 prosenttia.