Oma isotäti oli esikuvana menestyskirjailija Tommi Kinnusen uusimmalle kirjalle: "Lapset tiputtivat sairaan opettajan ojaan"

Tommi Kinnunen (s.1973) on lukion äidinkielen opettaja ja kirjailija. Kinnunen nousi kertaheitolla suomalaisen kirjallisuuden kärkinimeksi esikoiskirjallaan Neljäntienristeys, joka sai kaunokirjallisuuden Finlandia-ehdokkuuden ja Vuoden kirja -palkinnon vuonna 2014. Uuden kirjan esikuvana on Kinnusen oma sukulainen, mutta huippukirjailija on kirjannut teoksensa sivuille jotain myös omasta elämästään.