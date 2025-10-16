Nelinkertainen uinnin olympiavoittaja Ariarne Titmus yllätti torstaina ilmoittamalla uransa loppumisesta.

Australialaisuimari oli pitänyt taukoa Pariisin olympialaisista lähtien mutta aikonut jatkaa vielä Los Angelesin vuoden 2028 olympialaisiin. Mieli kuitenkin muuttui.

25-vuotias Titmus kertoi, että uimisen lopettaminen on kova ratkaisu, sillä laji on ollut hänen intohimonsa pikkutytöstä asti.

– Kun olen ollut sivussa uinnista, olen havainnut, että elämän muut asiat ovat nousseet uimista tärkeämmiksi, Titmus perusteli päätöstään.

Titmus voitti naisten 400 metrin vapaauinnin olympiakultaa Tokiossa 2021 ja Pariisissa 2024.

– Jos olisin tiennyt, että Pariisin olympialaiset olivat viimeiseni, olisin yrittänyt nauttia päätöskisasta vähän enemmän.

Kahdeksan olympiamitalin lisäksi Titmus voitti yhdeksän mitalia MM-kisoista.

Titmus on yhä 200 metrin vapaauinnin maailmanennätysnainen, mutta 400 metrin vapaauinnin ME:n hän menetti tänä vuonna uintimaailmaa hämmästyttäneelle kanadalaiselle Summer McIntoshille.