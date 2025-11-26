Kanadalaisuimari Penny Oleksiak sai tiistaina kahden vuoden kilpailukiellon antidopingsääntöjen rikkomisesta.

Oleksiak jätti olinpaikkatietonsa ilmoittamatta kolmesti vuoden sisällä. Kansainvälisen testausviraston (ITA) mukaan Oleksiak on hyväksynyt rangaistuksensa.



Uintilajeissa urheilijoiden etiikkaa valvovan integriteettiyksikön (AIU) mukaan kanadalaistähden kilpailukiellon katsotaan alkaneen 15. heinäkuuta kuluvaa vuotta ja se päättyy 14. heinäkuuta 2027.



Oleksiak, 25, on voittanut seitsemän olympiamitalia viestit mukaan luettuna. Hän nappasi olympiakullan naisten 100 metrin vapaauinnissa Rion kesäkisoissa 2016. Pitkän radan MM-kisoissa hän on juhlinut yhdeksää mitalia.