Olympiavoittaja iski suomalaisten MM-nyrkkeilyt kanveesiin

Viime vuonna olympiavoittoon iskenyt Uzbekistanin Asadkhuja Muydinkhujaev päätti suomalaisten kisat nyrkkeilyn MM-kisoissa Britannian Liverpoolissa. Muydinkhujaev kukisti myöhään tiistaina suomalaisnyrkkeilijä Ismail Umarin miesten 65 kilon sarjan toisella kierroksella.
Muydinkhujaev voitti Pariisissa kultaa 71 kilon sarjassa ja on vuoden 2023 maailmanmestari 67 kilon sarjassa.
Muydinkhujaev voitti kaikki kolme erää Umaria vastaan ja sai tuomarien äänet puolelleen 5–0. Tuomarit olivat yksimielisiä kolmatta erää lukuun ottamatta, jolloin yksi tuomareista antoi voiton Umarille.
Umar oli ainoa suomalainen, joka otteli kahdesti MM-kehässä. Sunnuntaina hän voitti avausottelussaan Puolan Bartlomiej Roskowiczin.
Pihla Kaivo-ojan MM-kisat menivät pilalle sairastumisen takia, ja viime viikolla Krista Kovalainen hävisi avausottelunsa hajaäänin 2–3.