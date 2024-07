MTV seuraa olympialaisia: Kalle Koljosen mitalijahti pyörähtää käyntiin

Pariisin olympialaisten ohjelma ja suomalaiset maanantai 29.7.

Seuranta:

Klo 10.25: Harmittava tieto ratsastuskentältä. Sanna Siltakorven Bofey Blick -hevonen on päätetty vetää kenttäratsastuksen viimeisestä osakokeesta. Eläinlääkäri havaitsi hevosella lievän vamman.

Klo 10.21: Kalle Koljosen matsi ei ala ajallaan. Samalla kentällä pelataan vielä sekanelinpelin alkulohkon ottelua Malesian ja Kiinan välillä. Ottelu on kolmannessa erässä.

Klo 9.56: Oikein mukavaa maanantaita. On aika laittaa ensimmäinen kokonainen olympiaviikko käyntiin. Suomalaisittain se starttailee klo 10.20, kun sulkapalloilija Kalle Koljonen kohtaa alkulohkon ottelussa Mauritiuksen Georges Julien Paulin. Koljonen on maailmanlistaa vilkaistaessa ennakkosuosikki: suomalainen on sijalla 61, Paul vasta 109:s.