Olympiamitalistin vartalo "on muuttunut dramaattisesti" – painava viesti naisille

Campbell saavutti kolme vuotta sitten Tokiossa naisten superraskaan yli 87 kilon sarjan olympiahopeaa tietyllä lailla puskista. Nuorena kuulaa työntänyt ja kiekkoa ja moukaria heittänyt urheilija oli The Guardianin mukaan noussut painonnoston huipulle viidessä vuodessa ilman virallista rahoitusta, ja hänestä tuli ensimmäinen olympiamitalin saavuttanut naispuolinen brittipainonnostaja. Työnnössä hän teki Britannian ennätyksen 161 kilolla, ja hänen yhteistuloksensa tempauksen kera oli 283 kiloa.

Olympiamitali tuli tapahtumahetkellä pusikosta hänelle itselleenkin.

– Se oli vain bonus, kun poistuin lavalta ja he (valmentajani) kertoivat minulle siitä. Se oli aika siistiä, Campbell sanoi.

Britti ei aina nostohetken koittaessa edes tiedä, millainen paino hänellä on työstettävänään, vaan hän jättää päätöksen matematiikkaa harjoittavalle tiimilleen.

– Tiedän, etteivät valmentajani koskaan laita tankoon mitään, mihin he eivät usko minun pystyvän.

Pariisin olympialaisiin Campbell on suunnannut erimoisista asetelmista kuin Tokioon. Hän on saanut edellisten viiden renkaan kisojen jälkeen rahoitusta olympia- ja paralympiaurheiluun Isossa-Britanniassa satsaavalta julkiselta elimeltä UK Sportilta. Hän on nyt myös merkitty nainen ja jahtaa uutta olympiamitalia mukautetussa yli 81 kilon superraskaassa sarjassa yhtenä suosikeista.

– Kukaan ei todella ennen Tokiota tiennyt, kuka olin. Näissä kisoissa on paljon enemmän paineita, mutta pidän paineista. Odotan innolla, että pääsen irti ja järjestämään show'n.

Show'ta Campbell on väkivahvoilla suorituksillaan arvokisoissa tiuhaan järjestänyt. Hän on voittanut vuodesta 2021 eteenpäin sarjassaan neljä perättäistä Euroopan mestaruutta ja vyöllä ovat myös MM-pronssi 2021 sekä MM-hopea 2022.

"Kehomme käy aina läpi muutosta"

Laji on jättänyt kaksituntisia nostotreenejä viidesti viikossa tekevään Campbelliin jälkensä, joita hän ei häpeile. The Guardian raportoi britin osoittaneen arpia, jotka hän on saanut niskaansa raskaan levypainokuorman alla.

– Niistä on tullut osa minuutta. Olen todella siunatussa asemassa saadessani tehdä jotain niin uskomatonta. Ja minun täytyy kiittää kehoani siitä.

Campbellin vartalo on The Guardianin kuvailun mukaan "muuttunut dramaattisesti". Yhdeksän vuotta sitten nainen painoi noin 95 kiloa, mutta voimaa ja massaa saaneen urheilijan elopaino on nykyään 128–131 kilon haarukassa. Hänellä on sanoa tärkeä viesti.

– Etenkin meillä naisilla keho käy aina läpi muutosta. Emme tule näyttämään samalta enää missään vaiheessa elämäämme. Kyse on siitä, että on opittava arvostamaan ja rakastamaan kaikkia vaiheita ja on etsittävä kauneutta kaikista niistä.

Alla olevan Instagram-kuvan Campbell on julkaissut tammikuussa 2016.