Suomen Eduard Hallberg onnistui hienosti pujottelun maailmancupin kilpailun 1. kierroksella Itävallan Gurglissa. Hän on kisassa jaetulla toisella sijalla, 0,17 sekunnin päässä kärkipaikkaa pitävästä Norjan Atle Lie McGrathista. Kierros on vielä kesken.

Hallberg säväytti sijoittumalla kolmanneksi pujottelucupin avauskisassa Levillä viime sunnuntaina. Kyseessä oli ensimmäinen suomalaismiesten palkintopallipaikka maailmancupissa sitten vuoden 2007 joulukuun, jolloin Kalle Palander juhli suurpujotteluvoittoa Alta Badiassa.