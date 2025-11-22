Eduard Hallberg laski kakkossijalta ulos alppihiihdon maailmancupin pujottelukisan toisella kierroksella Itävallan Gurglissa.
Hallberg oli ensimmäisen kierroksen jälkeen jaetulla toisella sijalla vain 0,17 sekuntia avauskierroksen nopeinta Atle Lie McGrathia hitaampana.
Toisella kierroksella Hallberg ei pystynyt toistamaan mahtilaskuaan, sillä suomalainen joutui keskeyttämään. Täten maailmancupin pisteet jäivät vain haaveeksi.
Hallberg aloitti pujottelukautensa viikko sitten upeasti Levillä ollen kolmas.
Kisan voittoon laski Ranskan Paco Rassat ennen Belgian Armand Marchantia (+0,07) ja Norjan McGrathia (+0,09).
Kisan toinen suomalainen Jesper Pohjolainen ei selviytynyt toiselle kierrokselle ollen kisan 42:s.