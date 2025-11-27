Elian Lehto jäi mitä niukimmin ilman pisteitä maailmancup-kauden avauksessaan.
Suomalaislaskija Elian Lehto avasi kautensa alppihiihdon maailmancupissa, kun hän otti osaa Yhdysvaltain Copper Mountainissa torstaina kisattuun supersuurpujotteluun. Pistetili jäi avaamatta, sillä lopputuloksissa Lehto oli 31:s eli ensimmäinen cup-pisteittä jäänyt laskija.
Voiton vei sveitsiläishirmu Marco Odermatt, 28, joka jahtaa tällä kaudella jo peräti viidettä peräkkäistä maailmancupin kokonaiskilpailun voittoa. Odermatt kellotti ajan 1.07,70, josta Itävallan Vincent Kriechmayr jäi 0,08 sekuntia. Itävaltaan menivät myös sijat kolme ja neljä, Raphael Haaserille ja Stefan Babinskylle.
Norjan Alexander Aamodt Kilde teki tunteikkaan paluun pitkältä loukkaantumistauolta. Useita leikkauksia tammikuun 2024 rinneonnettomuutensa jälkeen läpi käynyt Kilde oli jaetulla 24. sijalla.
Lehto kirjasi ajan 1.09,24. Eroa viimeisen pistesijan vieneeseen Sveitsin Justin Murisieriin jäi kuusi sadasosasekuntia.