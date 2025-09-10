Olympiamitalisti pitkään kilpailukieltoon – jo toinen panna lyhyen ajan sisään

Raven Saunders on tunnettu räväköistä maskeistaan.
Tokion olympialaisissa hopeaa naisten kuulantyönnössä saavuttanut Raven Saunders on määrätty yli kahden ja puolen vuoden kilpailukieltoon.

Yhdysvaltain antidopingtoimisto USADA ilmoitti tiistaina, että Saunders on rikkonut viimeisen vuoden aikana kolmesti velvollisuuttaan ilmoittaa sijaintinsa dopingtestaajille.

Kyseessä on Saundersille jo toinen kilpailukielto dopingrikkomuksesta. Hän oli poissa kilpakentiltä puolentoista vuoden ajan vuosien 2022 ja 2024 välillä, mutta pääsi jälleen mukaan Pariisin olympialaisiin.

Uusi kahden vuoden ja kuuden kuukauden kilpailukielto alkaa taannehtivasti viime joulusta, joten Saunders vapautuu siitä vasta kesäkuussa 2027.

29-vuotias Saunders ei ole kilpaillut kuluvalla kaudella. Viime kaudella hän sijoittui maailmantilastossa seitsemänneksi tuloksella 19,90. Pariisin olympialaisissa hän jäi naisten kuulafinaalissa 11:nneksi työnnettyään parhaallaan 17,79.

Saundersin ennätys 19,96 syntyi kaudella 2021. Saman vuoden Tokion olympialaisissa hän nappasi hopeaa tuloksella 19,79.

