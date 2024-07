Olympiamitalisti Matti Mattsson järisytti arkeaan ennen Pariisia – "Ei voi jatkaa vain samalla tavalla"

Kun ikää on 30 vuotta ja uran ensimmäiset olympialaiset ovat 12 vuoden takaa, on selvää, ettei huippu-urheilija voi jatkaa vuodesta toiseen samalla kaavalla.

– Sitähän tämä urheilu pitkälti on. Senhän takia minä tätä tykkään tehdäkin.

Päämatkanaan 200 metrin rintauintia kauhovasta Mattssonista tulee Pariisissa vasta toinen suomalainen miesuimari Jani Sievisen lisäksi, joka on kokenut neljät olympialaiset. Ura on sisältänyt heikkojakin vuosia, ja Mattssonin perheen taloutta on koeteltu.