Moskovassa syntynyt Osipov ei ole koskaan noussut KHL:ssä suurien tähtien joukkoon. 400 ottelussaan hän on kirjannut tehopisteeet 22+45. Venäjän paidassa maaotteluita ei ole kertynyt, mutta kolmatta kauttaan kiinalaisessa Kunlun Red Starissa pelaava Osipov pukeekin olympialaisissa Kiinan pelipaidan ylleen.

– En sanoisi, että turnaus jännittäisi vielä, mutta odotan sitä tietysti kovasti. Olympialaiset on tapahtuma, johon kaikki eivät pääse mukaan. Läheskään kaikki, Osipov sanoo Ria Novostille .

Maalikin olisi menestys

– Mikä joukkue tahansa voi voittaa kenet tahansa, siitä on tarpeeksi esimerkkejä urheilussa. Tärkeintä on, että kaikki puhaltavat yhteen hiileen. En usko, että meidän odotetaan voittavan tai olevan mitaleilla, joten jokainen voitto ja jokainen maali voidaan nähdä menestyksenä kiinalaiselle kiekolle. Mutta sensaatioita tapahtuu.

Kiinan joukkue koostuu paitsi kiinalaisista pelaajista, myös pääasiassa pohjoisamerikkalaisista, joilla on jokin sukalaisuussuhde Kiinaan. Lisäksi joukkueessa on niitä, kuten Osipov, jotka ovat vain pelanneet joitakin kausia Kunlunissa.

Kommunikointikieli, jota kaikki joukkueessa ymmärtäisivät on vielä hakusessa. Osipovin mukaan kaikki eivät esimerkiksi puhu englantia.

– Joukkueessa on sellaisia pelaajia, mutta se ei aiheuta kommunikointiongelmia. Kaikki lopulta oppivat englantia. Me puolestamme opettelemme kiinaa. Olemme saaneet listan kiinankielisistä sanoista, jotka täytyy opetella ennen olympialaisia. Sanoja on melko paljon.