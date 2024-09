Suomen Urheiluliitto valitsi ehdokkaansa Olympiakomitean puheenjohtajaksi

– Suomalaisella urheilulla on näkyvissä isoja haasteita monella rintamalla. Olympiakomitean johtoon tarvitaan kokemusta ja osaamista erityisesti menestyksen tavoittelussa sekä huippu-urheilijoiden unelmien tavoittelun ymmärrystä, SUL:n puheenjohtaja Riikka Pakarinen sanoi tiedotteessa.

– Korjuksella on vahva huippu-urheilu- ja järjestöosaaminen. Hänet tunnetaan myös siltojen rakentajana, jollaista Olympiakomiteassa tarvitaan. Urheiluliitto on onnekas, kun meillä on tähän tehtävään sopiva ja osaava henkilö.