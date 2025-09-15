Juomayhtiö Olvi ostaa Viron johtavan kivennäisvesivalmistajan Värska Originaalin.
Olvi kertoo tiedotteessaan, että yrityskauppa tukee yhtiön strategisia tavoitteita. Kaupan myötä alkoholittomien tuotteiden osuus kasvaa Olvin tuotevalikoimassa.
Kaupan on määrä toteutua ensi vuoden alkupuolella. Olvin mukaan kauppahintaa ei tulla julkistamaan.
Olvi on kertonut syyskuussa useasta yrityskauppauutisesta. Aiemmin yhtiö on kertonut ostavansa latvialaisen Valmiermuizas alus -juomavalmistajan sekä Bosnia ja Hertsegovinan suurimman panimoyhtiön Banjalucka Pivaran.