Olvi ostaa Tanskan neljänneksi suurimman panimon – "Kyky tuottaa monipuolista ja trendikästä tuotevalikoimaa"

Kauppahinta määräenemmistöstä on 6,8 miljoonaa euroa. Kaupan toteutumisen ehto on, että Olvi saa kasvatettua omistuksensa 90 prosenttiin, mutta Olvilla on oikeus hyväksyä kauppa myös pienemmällä osuudella. Tanskalaisyhtiön suurimmat omistajat suosittelevat kaupan hyväksymistä.