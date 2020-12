Ruotsin kilpailuviranomainen siirtää alkoholiyhtiö Altian ja Arcuksen yhdistymisen jatkokäsittelyyn

Altian ja Arcuksen ylimääräiset yhtiökokoukset ovat hyväksyneet sulautumisen. Yhdistymisessä Arcuksen kaikki varat ja velat siirtyvät selvitysmenettelyttä Altialle, jolloin Arcus purkautuu. Uuden yhtiön nimeksi on määrä tulla Anora Group.

Altian osakkeenomistajien omistusosuudeksi Anorasta on tulossa 53,5 prosenttia. Suomen valtion omistusosuuden Anorasta on määrä olla vajaat 20 prosenttia.

Kysymys kilpailuviranomaisten hyväksynnöistä heräsi jo syyskuussa

Altian toimitusjohtaja Pekka Tennilä arvioi syyskuussa, että Altia on väkijuomissa markkinajohtaja Pohjoismaissa sekä viineissä Suomessa ja Norjassa. Ruotsissa Altia on viineissä kakkonen. Arcuksenkin markkina-asema on vahva.