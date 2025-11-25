14-vuotias poika joutui sairaalahoitoon, kun hänet pahoinpideltiin jääkiekko-ottelun jälkeen Ruotsissa.

14-vuotias Färjestadin juniorikiekkoilija oli lauantaina kaveriensa kanssa seuraamassa Färjestadin ja Djurgårdenin välistä Ruotsin miesten pääsarjan SHL:n ottelua, jonka kotijoukkue Färjestad voitti 5–3.

Pelin päätyttyä poika meni kavereineen pukuhuoneeseen hakemaan vaatteita. Sen jälkeen hänet pahoinpideltiin lyömällä ja potkimalla päähän, pojan isä kertoi Expressenille.

Poika oli kertonut, että hänet oli raahattu areenan takaosaan ja siellä hänen kimppuunsa oli hyökätty.

– Heitä oli parikymmentä, kokonainen jengi. Luulen, että he olivat menossa kannattajabussiinsa. Kaikki eivät lyöneet, mutta kyseessä oli suuri ryhmä, isä sanoi.

Pojan päästä vuosi verta. Hän alkoi oksentaa autossa, ja hänet vietiin ensiapuun. Poika röntgenkuvattiin ja siirrettiin Uppsalan Akateemiseen sairaalaan siltä varalta, että hänet jouduttaisiin leikkaamaan.

Poikaa pidetään yhä sairaalassa.

Ketään ei epäiltynä

Sairaalasta tavoitetun isän mukaan poika on isokokoinen ja näyttää ikäistään vanhemmalta. Tapahtunut pistää isää vihaksi.