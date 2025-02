Suomalaispelaajalle potkut Ruotsissa – palaa SM-liigaan

Joose Antosen pesti Södertäljessä jäi 11 ottelun mittaiseksi. Kiekko-Espoo nappasi suomalaishyökkääjän loppukaudeksi riveihinsä.

Allsvenskanissa pelaava Södertälje keräsi faneiltaan 400 000 kruunua eli noin 40 000 euroa rahaa, jotta seura saisi hankittua Joose Antosen joukkueeseen. Siirto toteutui joulukuun lopussa, kun Södetälje ilmoitti, että se on kiinnittänyt suomalaisen loppukauden mittaisella sopimuksella riveihinsä.

Pesti jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi, sillä vain 11 ottelun jälkeen Södertälje ilmoitti, että sopimus puretaan.

Antonen teki 11 Allsvenskan-ottelussa vain kolme tehopistettä.

– Kiitämme Joosea hänen panoiksestaan SSK:ssa ja toivotamme hänelle onnea tulevien haasteiden kanssa, Södertälje kirjoittaa X:ssä.

Antosen uusi osoite oli nopeasti tiedossa, sillä Kiekko-Espoo julkaisi vain muutama tunti Södertäljen uutisen jälkeen miehen loppukauden sopimuksen.

Hyökkääjänä pelaava Antonen pelasi alkukauden Saksan DEL-liigaa Fischtown Pinguinsin riveissä. Hän ehti pelata tällä kaudella myös yhden liigaottelun Tapparan paidassa ennen siirtoaan Saksaan. Viime kaudella Ilves-kasvatti kiekkoili Kärpissä. 29-vuotiaan Antosen paras kausi osui vuosille 2021-22, kun hän tehtaili KooKoon paidassa 41 pistettä 60 runkosarjaottelussa.

Södertälje on tällä hetkellä neljäntenä Allsvenskanissa, joka on Ruotsin toiseksi korkein sarjataso jääkiekkossa. Kiekko-Espoo on SM-liigassa sijalla 11.