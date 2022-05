Miksi Leijonien illan MM-ottelussa on erityinen mauste? Kari Jalosen Tshekissä on paljon "suomalaisia vivahteita"

– Se on selkeästi havaittavissa, kun katsoo heidän pelejään. Heillä on tiivis puolustuspaketti ja he ovat kurinalainen ja kärsivällinen joukkue. Sitten ovat vielä ne omat tshekkiläiset mausteet. Heillä on vahvaa suorahyökkäyspelaamista ja yksilötaitoa niin hyökkäysalueella kuin ylivoimapelissä. Se on vaarallinen yhdistelmä. Tuon kautta he ovat pelanneet erinomaisesti. Paljon tuttua, mutta vielä ne omat jutut mukana, Manner perkaa Leijonien illan vastustajaa MTV Urheilulle.