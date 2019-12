Ollaanko Suomeen lennättämässä lisää lapsia al-Holin leiriltä? ”Ei voida mennä asioiden edelle”

Al-Holin leirillä on yhä kolmisenkymmentä suomalaislasta, minkä lisäksi leirillä on näiden vanhempia, julkisuudessa Isis-vaimoiksi kuvailtuja naisia. Kotiuttaminen perustuu tapauskohtaiseen harkintaan, joten on vaikea sanoa, kuinka lapsia halutaan auttaa ja keitä mahdollisesti kotiutetaan Suomeen.