Ulkoministeriö tyrmää Halla-ahon väitteet al-Holin leirin tämänviikkoisista palautuksista: "Mitään ei ole nyt tapahtumassa"

Ministeriö selvittää eri skenaarioita osana virkamiesvalmisteluita, kuten julkisuudessa on kerrottu. Mitään ei kuitenkaan ole nyt tapahtumassa, ministeriöstä sanotaan.

– Minulla on tietoa, jonka todenperäisyyttä en pysty vahvistamaan tällä hetkellä. Niiden tietojen mukaan al-Holin leirillä olevat isis-taistelijoiden perheenjäsenet oltaisiin tuomassa yhtenä joukkona charter-lennolla Suomeen, Halla-aho kertoo STT:lle.

Jo aiemmin on noussut esille, että leirillä olevien palautuksen valmisteluissa on mukana useita eri henkilöitä sosiaaliviranomaisista poliisiin. Myös siihen on varauduttu, että naisia ja lapsia voi lähteä leiriltä itsenäisesti.