Öljyn hintaromahdus tulee näkymään Suomen bensapumpuilla halvempina hintoina – Venäjälle odotettavissa taloudellisia vaikeuksia

Eurooppalaisen raakaöljylaadun hinta ei ole laskenut yhtä voimakkaasti, mutta polttoaineiden ennakoidaan halpenevan myös Suomessa lähikuukausina.

Ilmiön taustalla on koronapandemiasta johtuva kulutuksen väheneminen sekä öljyn varastointiongelmat Yhdysvalloissa.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Koronapandemia on asiantuntija-arvioiden mukaan leikannut öljyn kysyntää kolmanneksella.

Samalla öljyntuottajamaat eivät ole toistaiseksi onnistuneet rajoittamaan tuotantoa siten, että öljyn hinnan lasku olisi pysähtynyt.

Maailmantaloudelle tämä tietää sekavaa aikaa, mutta suomalainen autoilija käy hintaromahduksen seurauksena lähikuukausina halvemmalla tankkaamassa.

– Suomessa polttoaineiden hinnat tulee alaspäin. Täällä Euroopassa ja Suomessa Brent-öljylaatu on keskeisin öljylaatu. Yhdysvalloissa on eri öljylaadut, mitä sitten seurataan. Suomessa, kun maailmalla on raaka-aineiden hinnat tulleet alaspäin, niin kyllä se on sitten viiveellä näkynyt siinä, että polttoaineiden hinnat on laskenut, Handelsbankenin pääekonomisti Timo Hirvonen sanoo.

Suurta hinnanlaskua bensapumpulla tuskin tulee.

– Suomessa veron osuus on todella iso raaka-aineiden ja polttoaineiden hinnoissa. Sinänsä vaikutus on vähäisempi, Hirvonen toteaa.

Markkinat ovat sekaisin

Raakaöljyn hinnan romahtaminen Yhdysvalloissa kertoo myös siitä, että markkinat ovat jonkin verran sekaisin.

– Se kertoo siitä, ettei maailmantalouden viisarit osoita oikeaan suuntaan. Kyllä tämä koronavirus vaikuttaa voimakkaasti maailmantalouteen, Hirvonen sanoo.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Markkinoilla on ollut uskoa siihen, että loppuvuonna öljyn kysyntä kasvaa ja hinta nousee.

– Tällä hetkellä Brent-öljyn hinta on noin noin 20 dollaria barrelilta. Tällä hetkellä futuuri-hinnat odottaa, että Brent-öljy olisi tämän vuoden lopulla noin 36 dollaria per barreli, mutta se kyllä vaatii sitä, että kysyntä alkaa elpymään, Hirvonen pohtii.

Venäjä on vaikeuksissa

Taloudellisesti öljyn hinnan lasku on kova isku sen tuottajamaille, kuten Venäjälle.

Venäjä on pystynyt parempina vuosina kerryttämään energiatuloilla puskurirahastoa pahan päivän varalle. Se on sitten eri asia, mihin puskurit riittävät koronakriisin aikana.

Myös Venäjän raakaöljylaadun hinta on laskussa.

– Venäjän valtion budjetti on rakennettu pitkälle sen varaan, että öljytuotoilla katetaan menoja. Nyt jos hinta on noin 20 dollarin tasolla barrelillta, Venäjä joutuu turvautumaan puskurirahastoihin ja kysymys on sitten se, kuinka pitkään varannot kestävät, Venäjän ympäristöpolitiikan apulaisprofessori Veli-Pekka Tynkkynen Helsingin yliopistosta sanoo.

Koronavirus panee nyt Venäjän puskurirahastot kovaan testiin.

– Venäjällä on merkittävät puskurirahastot olemassa. Se on fakta, että viime vuosikymmeninä valtion investoinnit eivät ole menneet sosiaali- ja terveyspuolelle vaan energiasektorille ja sotakoneiston rakentamiseen. Miten Venäjä pystyy huolehtimaan kansalaistensa hyvinvoinnista, on iso yhteiskunnallinen kysymys, Tynkkynen toteaa.

Jos Venäjän sosiaali- ja terveydenhuolto ei kestä koronapandemiaa, kansa voi olla entistä kiukkuisempi hallinnolleen.