Travis Barker oli järkyttävässä lento-onnettomuudessa vuonna 2008 – kertoo syyn, miksi uskaltautuu jälleen lentämään

Blink-182-yhtyeen rumpali Travis Barker , 47, ilmaisi kiitollisuutensa vaimolleen Kourtney Kardashianille , 44, joka on rohkaissut muusikkoa lentämään vuoden 2008 kohtalokkaan lento-onnettomuuden jälkeen.

/All Over Press

/All Over Press

Barker selvisi lento-onnettomuudesta 19. syyskuuta vuonna 2008, kun hän oli lentämässä Etelä-Carolinasta Los Angelesiin. Hän oli matkalla assistenttinsa Chris Bakerin , henkivartijansa Charles "Che" Stillin ja parhaan ystävänsä Adam "DJ AM" Goldsteinin kanssa. Baker, Still ja molemmat lentäjät kuolivat onnettomuudessa.

– Kun hyppäsin ulos hätäuloskäynnin kautta, niin kone räjähti. Minulla oli todella kiire koneesta ulos. Hyppäsin suoraan suihkumoottoriin, joka oli täynnä polttoainetta. Koko kehoni syttyi. Minulla oli polttoainetta kaikkialla kehossani, Barker kertoi The Joe Rogan Experience -podcastissa vuonna 2019.

Barker ja Kardashian menivät naimisiin toukokuussa 2022. He odottavat tällä hetkellä ensimmäistä yhteistä lastaan.

Kardashianilla on eksänsä mediapersoona Scott Disickin kanssa pojat Mason Dash, 13, ja Reign Aston, 8, sekä tytär Penelope Scotland, 10. Barker on jo isä kolmelle lapselle: Landonille, 19, Alabamalle, 17, ja Atianalle, 24, joka on Barkerin tytärpuoli.