"Olisimme tarvinneet 2000 ihmistä hakemaan ääniä kodeista" – Kuntaliitto: Vaalien järjestämisessä huhtikuulle oli suuria vaikeuksia

Tänään oikeusministeriö kertoi, että kuntavaaleja tullaan siirtämään kesäkuulle. Kuntaliiton toimitusjohtaja Minna Karhunen arvelee, että terveystilanteen lisäksi siirtopäätökseen on vaikuttanut vaalien järjestämisen vaikeudet.

– Vaikka pääosa, noin 70 prosenttia kunnista, on saanut jo valittua toimitsijat, esimerkiksi kotiäänestyksen järjestäminen olisi ollut vaikeaa, Karhunen sanoo.

– Olisimme tarvinneet 2 000 ihmistä, jotka menevät koteihin hakemaan ääniä. Niitä on ollut vaikea löytää.

Uudenlaisia ongelmia

Vaalien siirto ei kuitenkaan kaikkia ongelmia ratkaise. Esimerkiksi toimitsijoilta täytyy uudelleen varmistaa, ovatko he käytettävissä kesäkuussa.

– Kyllähän se haasteita aiheuttaa. Mitä pidemmälle uusien valtuustojen aloittaminen siirtyy, sitä vaikeampaa on esimerkiksi vuoden 2022 budjetin laatiminen. Kyllä tämä pohdintaa aiheuttaa.

Karhusen mukaan Kuntaliitto on ollut jatkuvasti valmiina toimimaan terveystilanteen mukaan. Hän on tyytyväinen, että päätös on tehty eikä tarvitse enää spekuloida.