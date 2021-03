MTV Uutiset sai käsiinsä oikeusministeriön muistion johtopäätökset kuntavaalien siirtämisestä

Muistiossa todetaan myös kohdassa 8, että "vaalit on tässä tilanteessa mahdollista järjestää". Seuraavassa kappaleessa todetaan kuitenkin, että "etenemisessä vaalien pitämiseen aikataulussa sisältyisi merkittäviä riskejä".

Kuten muun muassa MTV Uutiset jo eilen kertoi, muistiossa on ollut esillä kaksi eri vaihtoehtoa vaalien ajankohdaksi. Esillä ovat joko lyhyempi siirto, jolloin vaalit järjestettäisiin 13.6.2021, tai pidempi siirto syksylle.

Puoluesihteereiden vääntö kuntavaaleista jatkuu tänään

Kokoomuksen puoluehallitus on ollut koolla lauantaina aamu yhdeksästä alkaen.

Puolue on ollut kriittinen kriittinen vaalien siirtämiselle. Esimerkiksi Saksassa järjestetään viikon päästä osavaltiovaalit, vaikka tilanne siellä on paljon huonompi kuin Suomessa.

– Vaalien siirto on erittäin hankala asia demokratian kannalta. Tarkoittaako tämä että vaalit voidaan aina siirtää jos poikkeusolot on todettu. Voidaanhan myös todeta poikkeusolot esimerkiksi taloudellisista syistä, kokoomuksessa pohditaan.

Puolueissa on puolestaan oltu tyytymättömiä siihen, miten oikeusministeriössä on varustauduttu vaalien terveysturvallisuuteen.

MTV Uutisten tietojen mukaan ainakin muutamissa puolueissa ihmetellään sitä, miksei oikeusministeriössä ole paremmin varauduttu vaalien terveysturvallisuuteen ja miten oikeusministeri Anna-Maja Henriksson on varautumista johtanut. Kokoomusnuorista ehdittiin jo vaatia Henrikssonin eroa, jos vaalit siirretään.

Henriksson on useaan kertaan sanonut, että lähtökohta on se, että kuntavaalit järjestetään huhtikuussa. Ennakkoäänestys järjestetään kotimaassa 7.—13. huhtikuuta, ulkomailla 7.—10. huhtikuuta. Varsinainen äänestyspäivä on sunnuntaina 18. huhtikuuta.