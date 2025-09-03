"Olihan ihmetys": Benjaminin rysään jäi Suomessa 1960-luvulla sukupuuttoon kuollut kala – katso kuvat 15-kiloisesta mötköstä

Porilainen kalastaja yllättyi, kun hän tajusi, mitä rysään oli jäänyt.

Porilainen kalastaja Benjamin Tillqvist löysi maanantaina 1. syyskuuta rysästä valtavan vonkaleen, monnin.

Monni jäi haaviin Pihlavanlahdelta Kokemäenjoen suulta. Sen pituus oli 137,5 senttimetriä ja painoi 15,5 kiloa.

– Tuli ihan täytenä yllätyksenä, että oli ensinnäkin rysään tuon kokoinen kala mennyt.

Kala oli ihan erilainen kuin mitä Tillqvist oli yleensä tottunut saamaan. Viiksistä hän päätteli, että kyseessä on monni.

– Olihan se ihmetys, että semmoinen siellä oli. Ei osannut yhtään kuvitella, että mitään monnia sieltä tulisi, hän sanoo.

Ennätyskalailmoitus tehty

Kala otettiin ylös ja se menee jatkotutkimuksiin. Tällä hetkellä se on satamassa pakastimessa odottamassa, minne se viedään.

– Kalatalouden keskusliitolle on tehty ennätyskalailmoitus, ja sieltä oltiin jo yhteydessä, että varmaan on ennätyskala.

Tillqvist kertoo, että monni se joka tapauksessa on, mutta millainen, sitä ei tässä vaiheessa tiedetä. Saaliista aiemmin uutisoinut Satakunnan Kansa kertoo, että kyseessä on mitä ilmeisimmin Suomen ennätys, kunhan se vahvistetaan ennätyskalarekisteriin.

Tillqvistin käsityksen mukaan se viedään myöhemmin merimuseoon.

Ikimuistoinen saalis

Tämä saalis jos jokin jäi mieleen.

– On sen verran harvinainen kala, että varmaan muistaa koko loppuiän, Tillqvist tuumaa.

Monnin päätyminen rysään on erityisen harvinaista Suomessa, sillä laji kuoli sukupuuttoon Suomen vesillä jo 1960-luvulla. Viime syksynä Kotkan edustalla rysään päätyi ensimmäinen monni vuosikymmeniin Suomen aluevesillä, kertoi Helsingin Sanomat. Vielä ei tiedetä, ovatko monnit palaamassa Suomen vesille, vai ovatko tapaukset yksittäisiä.