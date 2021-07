Oletko jo käynyt? Korona-aika on lisännyt myös merellisten kansallispuistojen suosiota

Korona-aikana myös merellisten kansallispuistojen suosio on kasvanut, eniten juuri Selkämerellä.

– Täällä se kävijämäärän nousu oli noin 11 prosenttia, mutta Selkämeren kansallispuisto on yksi suosituimpia merikansallispuistoja, mitä meillä on, toteaa luonnonsuojelupäällikkö Anu Riihimäki Metsähallituksesta.

Selkämeren kansallispuiston kävijämäärä on kasvanut korona-aikana.

"Täällä pääsee tuijottelemaan horisonttia"

Suomessa on kuusi merellistä kansallispuistoa. Saariston herkkä luonto on altis kulumiselle ja metsähallitus seuraakin tarkasti, etteivät arvokkaimmat luontokohteet tuhoudu.

– Meidän on oltava valppaina ja hereillä sen suhteen, jos havaitsemme, että kävijäpaine kasvaa. Selkämerellä tilanne on hyvä. Siellä, missä ihmiset liikkuvat, ei ole herkimpiä luontokohteita, vaan ne ovat enemmän ulkosaariston lintuluodoilla, huomauttaa Riihimäki.

"Pitää ottaa rohkeasti snorkkeli mukaan"

Merellisten kansallispuistojen erikoisuus on se, että nähtävää löytyy myös vedenpinnan alta.

– Meillähän on tosi hienoja riuttaympäristöjä, missä on paljon rakkolevää ja värikästä vedenalaista luontoa. Meriajokasniittyjä löytyy hiekkapohjilta. Pitää vaan ottaa rohkeasti snorkkeli mukaan. Yleensä ne kaikkein hienoimmat alueet on matalalla ja niitä pääsee katsomaan ihan snorklaamallakin, vinkkaa Riihimäki.