Monimuotoisuus ei katso neliökilometrejä

Senkin jälkeen on tapahtunut paljon. Esimerkiksi luonnonsuojelualueen perustaminen Tammisaaren saariston yhteyteen on ollut jo lausunnoilla, ja toukokuussa ympäristöministeriö tiedotti alkavansa valmistella Merenkurkun alueella luonnonsuojeluun varattujen valtion alueiden perustamista luonnonsuojelualueeksi.

– Meren saaristo ei ole millään lailla homogeenistä, vaan niiden välillä on suuriakin eroja siinä, kuinka etelässä, pohjoisessa, idässä tai lännessä ollaan. Siksi on tärkeää, että kansallispuistoa on eri puolilla saaristoamme, Tanninen sanoo.