Öinen trilleri Suomen ja Ruotsin rajalla – liekit lähestyivät jo Raijan taloa, kun suljetun rajan takaa riensi apua: "Tässä on ihmishengistä kysymys"

– Se oli niin tulessa, että nämä miehet olivat Suomesta saakka nähneet, että jossakin palaa. He eivät kuitenkaan tienneet oliko tulessa asuinrakennus tai jokin muu rakennus, kertoo Birger.

Palon nähneet kaksi miestä päättivät nopeasti ajaa paikalle, kunnes heidät pysäytettiin rajalla. Koronaviruksen vuoksi Suomen ja Ruotsin raja on ollut suljettuna jo maaliskuusta lähtien ja ainoastaan välttämätön liikenne on sallittu.

– Miehet olivat sanoneet, että katsokaa, tuolla palaa ja tässä on ihmishengistä kysymys, jatkaa Birger.

Auttajat syyniin rajalla

– Lauantaiaamuyöllä on ollut tulipalo Ruotsin puolella, jonne on Suomen puolelta mennyt hälytysajoneuvoja. Tapahtumaan liittyen kahdelle suomalaiselle henkilölle on suoritettu normaalisti rajatarkastus ja annettu heidän ylittää raja, Kurvinen kirjoittaa sähköpostissaan.