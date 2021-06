Satu ja Antti pelastivat vanhuksen palavasta talosta, yksi asia ihmisten käytöksestä jäi mieleen: "Hämmentää edelleen"

Päivän tapahtumakulku on yhä kirkkaana Satu Viljasen mielessä.

Viljanen oli ollut miehensä kanssa sunnuntaiajelulla Urjalassa, kun he olivat noin viiden aikaan päivällä huomanneet jostain nousevan sankkaa savua.

– Ensimmäinen reaktioni oli, että nyt on pakko selvittää, onko talon sisällä joku, ja jos on, hänet on saatava sieltä ulos. Kyllä se selviytymisvietti heräsi siinä toisenkin puolesta.