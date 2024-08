Oikeusministeriö kertoo, miksi JSN-tuki leikataan kokonaan: Päätös tuli virkamiehiltä, ei ministeriltä

Julkisen sanan neuvosto on median itsesääntelyelin, joka arvioi hyvää journalistista tapaa ja journalismin eettisyyttä.

Myös Meri on kiistänyt Ylelle, että hän olisi muuttanut virkamieskunnan esitystä JSN:n tuesta.

Valtio on maksanut JSN:n kannatusyhdistykselle Jusanekille vuosittaista tukea JSN:n toimintaan. Kuuden viime vuoden ajan valtionavun suuruus on ollut vuodessa noin 135 000 euroa, joka on kattanut noin kolmanneksen kuluista.