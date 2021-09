Oikeusministeri siteerasi Abbaa vakuutellessaan hallituksen yhtenäisyyttä: "I still have faith in you"

– Täytyy sanoa, että tämän neuvottelun ja näiden päivien aikana minulla on soinut päässä Abban uusin hitti I still have faith in you – and I still have faith in you, luotan teihin, luotan tähän hallitukseen ja luotan siihen, että tästä on hyvä jatkaa eteenpäin. Tack så mycket, Henriksson sanoi muille tiedotustilaisuudessa läsnä olleille ministereille.