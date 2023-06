RKP:n Henriksson nauratti tiedotustilaisuudessa: "Olen hiukan yllättynyt itsekin"

– Tässä me nyt olemme. Siitä mahdottomasta tuli kuitenkin mahdollista. Olen hiukan yllättynyt itsekin, Anna-Maja Henriksson sanoi kirvoittaen naurahtelua puheenjohtajakollegoissa ja yleisössä.

– Olen aika varma siitä, että me jokainen puolue olemme joutuneet hyväksymään sellaista, mitä me emme itse ihan edistäisi tai jopa me ehkä jopa vastustaisimme, jos olisimme yksin päättämässä.