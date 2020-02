Oikeusministeri kyllästyi Trumpin tviitteihin – haluaa presidentin lopettavan keskeneräisten oikeusjuttujen ruotimisen: "En voi tehdä työtäni"

Yhdysvalloissa oikeusministeri William Barr on puuttunut presidentti Donald Trumpin tviittailuun. Trump on ottanut tviiteissään kantaa keskeneräisiin rikosprosesseihin, mikä haittaa Barrin mukaan oikeusministeriön työtä. Tviittailu oikeusministeriön rikosjutuista on syytä lopettaa, Barr sanoi ABC Newsin haastattelussa.