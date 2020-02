Trumpin entinen neuvonantaja sai yli kolme vuotta vankeutta liittyen Venäjän vaalivaikuttamiseen

Washingtonissa käsitellyn jutun tuomari Amy Berman Jackson totesi torstaina, ettei pitänyt näin pitkää tuomiota perusteltuna, mutta sanoi, että Stonen piittaamattomuus totuudesta on uhka demokratian perustalle.

"Henkeäsalpaavaa korruptiota"

Stone todettiin marraskuussa syylliseksi yhteensä seitsemään syytekohtaan. Hän ei ala kärsiä tuomiotaan vielä ainakaan muutamaan viikkoon, koska hänen puolustuksensa on vaatinut uutta oikeudenkäyntiä. Vaatimus on edelleen vireillä, eikä Stone joudu suorittamaan rangaistustaan, ennen kuin sen kohtalo on ratkaistu.